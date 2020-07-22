В Петербурге рекордное число выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

В Санкт-Петербурге по результатам ЕГЭ по русскому языку насчитывается 279 выпускников, сдавших экзамен на 100 баллов. Это на 40% больше, чем в прошлом году, сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу городского комитета по образованию.

Отмечается, что на данный момент в Северной столице насчитывается 11 учеников, которые смогли получить высший балл по двум предметам — двухсотбалльников. При этом большинство из них — выпускники обычных школ без статуса лицея или гимназии.