В Ростуризме уточнили условия получения кешбэка за туры по России

Получить частичную компенсацию средств россияне смогут за туры во все регионы страны. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

— При этом поездки в часть регионов, например в Крым и Краснодарский край, которые пользуются повышенным спросом в августе, будут доступны со скидкой начиная с октября, — приводит её слова ТАСС.

Акция распространяется и на пакетные туры, и на отдельное проживание, если турист добирается до места самостоятельно, например на машине. Программу запустят в начале августа, возврат части средств можно будет получить до конца 2020 года.