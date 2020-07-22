СК предъявил Навальному обвинение в клевете на ветерана ВОВ

Следственный комитет предъявил блогеру Алексею Навальному обвинение в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артёменко. Об этом РИА "Новости" заявил его адвокат Вадим Кобзев.
— Он не признал вину, назвал уголовное преследование политически мотивированным и отказался отвечать на вопросы, сославшись на 51-ю статью конституции, — сказал правозащитник.
С Навального взяли подписку о невыезде. По словам Кобзева, блогера в четверг снова вызвали в СК, их планируют уведомить об окончании следственных действий. Адвокат также добавил, что очных ставок не было и они не планируются.
Напомним, скандал начался с того, что Алексей Навальный в соцсетях опубликовал видео с ветераном ВОВ Игнатом Артёменко и назвал его продажным холуём и позором страны. Это заметил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. Он обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить слова блогера на предмет реабилитации нацизма. Позднее сразу несколько ветеранов ВОВ записали Навальному видеоответ на оскорбления, также за Игната Сергеевича вступились общественники и деятели культуры.