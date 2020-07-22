СК предъявил Навальному обвинение в клевете на ветерана ВОВ

Следственный комитет предъявил блогеру Алексею Навальному обвинение в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артёменко. Об этом РИА "Новости" заявил его адвокат Вадим Кобзев.

— Он не признал вину, назвал уголовное преследование политически мотивированным и отказался отвечать на вопросы, сославшись на 51-ю статью конституции, — сказал правозащитник.

С Навального взяли подписку о невыезде. По словам Кобзева, блогера в четверг снова вызвали в СК, их планируют уведомить об окончании следственных действий. Адвокат также добавил, что очных ставок не было и они не планируются.