Волочкову оштрафовали за визит в карантинное Дивеево. Но сначала она устроила шоу в суде

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за её визит в Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин нижегородском Дивееве. В зале заседаний артистка устроила шоу, рассказав о том, что в село прилетела на метле.

Волочкова призналась, что опешила, когда сотрудники полиции ворвались в дом местной жительницы, которая пригласила её перекусить. По словам артистки, она могла подумать, что мужчины пришли за автографом и совместной фотографией, но с собой у них не было цветов, к которым привыкла Анастасия. Тогда при составлении протокола она попросила записать себя как "приму-балерину всея Руси".

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Волочкова отметила, что решила общаться с правоохранителями, у которых были "стеклянные глаза", их же методом.

— Я сюда на метле прилетела, шла босиком, тропами лесными, по болотам, по полям… А что я здесь делаю? Я здесь обедаю, если что! — передала Волочкова в суде слова, сказанные в конце июня нижегородским полицейским.

Ранее балерина Анастасия Волочкова сообщила своим подписчикам в соцсетях, что посетила святые места в районе нижегородского села Дивеево, где расположен православный монастырь, который закрыт на карантин. Артистка раскритиковала власти региона за то, что они "не пускают паломников" в святое место.