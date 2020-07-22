Волочкова пришла в суд в мехах, попозировала журналистам и сделала селфи — видео

Видео © Пятый канал

Балерина Анастасия Волочкова в приподнятом настроении пришла в Тверской суд Москвы, где сегодня рассматривается административное дело о её визите в Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин нижегородском Дивееве. Видео из зала суда публикует Пятый канал.

— Звезда в излюбленных ею меховой накидке и длинном летнем платье в цветах с удовольствием позировала журналистам, — отмечает издание.

Балерина отметила, что "обстановка не совсем обычная", но попросила покрупнее снять её на собственный телефон.

Ранее балерина Анастасия Волочкова сообщила в соцсетях своим подписчикам, что посетила святые места в районе нижегородского села Дивеево, где расположен православный монастырь, который закрыт на карантин. Артистка раскритиковала власти региона за то, что они "не пускают паломников" в святое место.