Волочкова пришла в суд в мехах, попозировала журналистам и сделала селфи — видео

Видео © Пятый канал
Балерина Анастасия Волочкова в приподнятом настроении пришла в Тверской суд Москвы, где сегодня рассматривается административное дело о её визите в Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин нижегородском Дивееве. Видео из зала суда публикует Пятый канал.
— Звезда в излюбленных ею меховой накидке и длинном летнем платье в цветах с удовольствием позировала журналистам, — отмечает издание.
Балерина отметила, что "обстановка не совсем обычная", но попросила покрупнее снять её на собственный телефон.
Ранее балерина Анастасия Волочкова сообщила в соцсетях своим подписчикам, что посетила святые места в районе нижегородского села Дивеево, где расположен православный монастырь, который закрыт на карантин. Артистка раскритиковала власти региона за то, что они "не пускают паломников" в святое место.
За посещение обители сотрудники полиции выписали балерине штраф. Волочкова, в свою очередь, устроила скандал. Кроме того, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил звезде, что закон един для всех.