"А вот и лучший в мире папа!" Газманов сплясал в подаренных трусах перед семьёй — видео

Видео © Instagram / marinagazmanova

Российский эстрадный певец Олег Газманов отметил 69-летие вместе с семьёй и с удовольствием принял подарки, приготовленные близкими. Один из презентов он с энтузиазмом примерил и даже станцевал в нём, пишет портал "Дни.ру".

Супруга артиста Марина Муравьёва разместила в "Инстаграме" видео, на котором её муж пляшет в подаренных ему трусах и футболке с надписью "Самый лучший в мире папа".

Издание отмечает, что подарок ему вручил 23-летний сын Филипп, который на самом деле не является родным музыканту: 23 года назад Муравьёва родила его от бывшего мужа Вячеслава Мавроди. Когда того осудили, женщина с ним развелась и сошлась с Газмановым.

Ранее певец рассказал, планирует ли он четвёртого ребёнка.