"А вот и лучший в мире папа!" Газманов сплясал в подаренных трусах перед семьёй — видео

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Российский эстрадный певец Олег Газманов отметил 69-летие вместе с семьёй и с удовольствием принял подарки, приготовленные близкими. Один из презентов он с энтузиазмом примерил и даже станцевал в нём, пишет портал "Дни.ру".
Супруга артиста Марина Муравьёва разместила в "Инстаграме" видео, на котором её муж пляшет в подаренных ему трусах и футболке с надписью "Самый лучший в мире папа".
Издание отмечает, что подарок ему вручил 23-летний сын Филипп, который на самом деле не является родным музыканту: 23 года назад Муравьёва родила его от бывшего мужа Вячеслава Мавроди. Когда того осудили, женщина с ним развелась и сошлась с Газмановым.
Ранее певец рассказал, планирует ли он четвёртого ребёнка.
Олег Газманов — советский и российский певец, музыкант и композитор, подаривший поклонникам множество хитов, таких как "Есаул", "Морячка" и "Офицеры". Артист появился на свет 22 июля 1951 года в семье фронтовиков. Петь и заниматься спортом он начал ещё в детстве, а в 1967 году будущий автор песен стал первым в СССР, кто сделал двойное сальто в вольных упражнениях по лёгкой атлетике. Тем не менее о профессиональной карьере спортсмена ему пришлось забыть после травмы. Подробнее о биографии Газманова читайте на сайте uznayvse.ru.