Более 20 тысяч выпускников в парке Горького встретят рассвет под хиты Муз-ТВ

Более 20 тысяч выпускников в парке Горького встретят рассвет под главные хиты этого лета со звёздами Муз-ТВ. Мероприятие состоится при поддержке Комплекса социального развития Москвы. На грандиозном школьном празднике выступят более 40 артистов, в том числе Zivert, Niletto, Jony, Рита Дакота, Dava, Gayazov$ Brother$, Cygo, Олег Майами и многие другие.

Московский выпускной — 2020 — первое масштабное массовое мероприятие после отмены карантинных мер в Москве, и, как сообщили Лайфу организаторы, оно состоится с учётом всех мер безопасности в условиях существующей эпидемиологической обстановки.

— В парке Горького будет установлено специальное оборудование на входной зоне для всех выпускников, а на всей территории проекта будет проходить раздача индивидуальных масок, одноразовых перчаток и антисептика, — сообщили Лайфу в пресс-службе Муз-ТВ.