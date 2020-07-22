Силы ПВО ВМФ России сопроводили самолёты США и Германии над Чёрным и Балтийским морями — видео

Дежурные силы по противовоздушной обороне Черноморского и Балтийского флотов 22 июля сопроводили разведывательные самолёты США и Германии, находившиеся над акваториями Чёрного и Балтийского морей. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.