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Силы ПВО ВМФ России сопроводили самолёты США и Германии над Чёрным и Балтийским морями — видео

Они не допустили нарушения государственной границы РФ.

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Видео © Национальный центр управления обороной Российской Федерации

Дежурные силы по противовоздушной обороне Черноморского и Балтийского флотов 22 июля сопроводили разведывательные самолёты США и Германии, находившиеся над акваториями Чёрного и Балтийского морей. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Как уточняется, над Чёрным морем были замечены самолёты Р-8А "Посейдон" и U-2S ВМС США. Над Балтикой следовал самолёт-разведчик Р-3С "Орион" ВВС ФРГ.

Российская сторона осуществила сопровождение самолётов и не допустила нарушения государственной границы.

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