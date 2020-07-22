Силы ПВО ВМФ России сопроводили самолёты США и Германии над Чёрным и Балтийским морями — видео

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Дежурные силы по противовоздушной обороне Черноморского и Балтийского флотов 22 июля сопроводили разведывательные самолёты США и Германии, находившиеся над акваториями Чёрного и Балтийского морей. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.
Как уточняется, над Чёрным морем были замечены самолёты Р-8А "Посейдон" и U-2S ВМС США. Над Балтикой следовал самолёт-разведчик Р-3С "Орион" ВВС ФРГ.
Российская сторона осуществила сопровождение самолётов и не допустила нарушения государственной границы.