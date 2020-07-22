Основатель паблика "Омбудсмен полиции" написал письмо главе МВД из СИЗО

Создатель и один из администраторов паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, который находится под стражей в московском СИЗО-4, написал министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву открытое письмо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах следствия.

— Воронцов глубоко переживает ситуацию, сложившуюся с ним и его пабликом. В письме он подчёркивает, что сотрудничество между "Омбудсменом полиции" и МВД принесло бы пользу как самому министерству, так и рядовым полицейским. Также он выразил сожаление, что министру, вероятно, не довели его подчинённые позицию Воронцова о готовности к диалогу, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в документе Воронцов написал, что считает настоящей причиной многочисленных уголовных дел, заведённых на него, деятельность "Омбудсмена полиции". Основатель паблика также выразил сожаление, что давно не видел жену и дочь, и "обращает внимание следователя на то, что они не должны испытывать моральных страданий из-за уголовного преследования", отметил источник.

При этом новые адвокаты Воронцова Александр Самухов и Руслан Соловьёв подтвердили факт написания письма, но не стали комментировать его содержание.

ТАСС также сообщает, что Воронцов отказался от адвоката Сергея Бадамшина.