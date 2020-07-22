Основатель паблика "Омбудсмен полиции" написал письмо главе МВД из СИЗО

Создатель и один из администраторов паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, который находится под стражей в московском СИЗО-4, написал министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву открытое письмо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах следствия.
— Воронцов глубоко переживает ситуацию, сложившуюся с ним и его пабликом. В письме он подчёркивает, что сотрудничество между "Омбудсменом полиции" и МВД принесло бы пользу как самому министерству, так и рядовым полицейским. Также он выразил сожаление, что министру, вероятно, не довели его подчинённые позицию Воронцова о готовности к диалогу, — рассказал собеседник агентства.
По его словам, в документе Воронцов написал, что считает настоящей причиной многочисленных уголовных дел, заведённых на него, деятельность "Омбудсмена полиции". Основатель паблика также выразил сожаление, что давно не видел жену и дочь, и "обращает внимание следователя на то, что они не должны испытывать моральных страданий из-за уголовного преследования", отметил источник.
При этом новые адвокаты Воронцова Александр Самухов и Руслан Соловьёв подтвердили факт написания письма, но не стали комментировать его содержание.
ТАСС также сообщает, что Воронцов отказался от адвоката Сергея Бадамшина.
Напомним, основателю паблика "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову предъявлено обвинение в вымогательстве 300 тысяч рублей у экс-сотрудника правоохранительных органов. Позднее в отношении него возбудили ещё три новых уголовных дела — два из них о распространении порнографии и ещё одно — о вымогательстве. Ранее Дорогомиловский суд Москвы оставил Воронцова под стражей до 6 августа.