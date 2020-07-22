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В России запретили расплачиваться криптовалютой

Весной биткоин взлетел в цене на 82%.

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Фото © Кузьмиченок Василий / ТАСС

Госдума приняла закон, который разрешает сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запрещает криптовалюту как средство платежа.

Под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учёт и обращение которых возможны только путём внесения записей в информационной системе на основе распределённого реестра. При этом ЦФА не являются и не признаются средством платежа, — пишет РИА "Новости".

Отмечается, что при этом ЦФА могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой или на цифровые права иных видов.

В законе предусмотрено, что операторами обмена цифровых финансовых активов с правом проводить сделки купли-продажи и обмена таких активов смогут стать российские банки и биржи, и для этого они должны быть включены в специальный реестр ЦБ.

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