Крутой, Шахназаров, Эрнст, Матвиенко и другие мэтры культуры и шоу-бизнеса поддержат участников чемпионата ArtMasters

Чемпионат ArtMasters объявил полный состав Наблюдательного совета, оргкомитета и амбассадоров конкурса. Среди них — генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, композитор и продюсер Игорь Крутой, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и другие мэтры российской культуры, шоу-бизнеса и медиа. С полными составами членов Наблюдательного совета, оргкомитета и амбассадоров можно ознакомиться на официальном сайте чемпионата.

— ArtMasters — это не просто конкурс, на котором соревнуются художники, музыканты, клипмейкеры и дизайнеры. Выбрать лучших и вручить призы — этого мало. Нам важно запустить работающий социальный лифт для талантливых специалистов. Эксперты смогут посмотреть на конкурсантов в деле и отметить для себя тех, кто достоин продолжать путь в выбранном направлении, - рассказал продюсер и композитор, член Наблюдательного совета чемпионата ArtMasters Игорь Крутой.

ArtMasters — это масштабный проект, включающий различные форматы профессиональных соревнований в индустрии культуры. В феврале 2020 года он победил в конкурсе Фонда президентских грантов. В первый год чемпионат пройдет по 16 компетенциям, среди которых художник по свету, оператор механики сцены, художник по костюмам, звукорежиссер, художник-оформитель, сценограф. Кроме профессий, связанных с театром, медиа и кино, в списке компетенций чемпионата ArtMasters есть те, в которых нуждается индустрия IT и видеоигр — геймдизайнер, веб-дизайнер, дизайнер смешанной реальности. Для них организаторы чемпионата также создадут все возможности для демонстрации профессиональных навыков и дальнейшего развития карьеры.

- Такие чемпионаты дают участникам возможность быстро заявить о себе и попасть в индустрию, а компаниям — узнать о новых молодых профессионалах, - комментирует член Наблюдательного совета Чемпионата ArtMasters, генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев. - Мы в Mail.ru Group уже 9 лет проводим соревнования всех видов, в том числе чемпионаты. Мы наработали опыт и с радостью им поделимся: мы будем выступать экспертами, а также предоставим площадку для финала конкурса по играм. Лучшим участникам мы готовы предложить стажировку. Это отличный шанс для старта большой карьеры: более 80% наших стажеров остаются работать в Mail.ru Group.