Крутой, Шахназаров, Эрнст, Матвиенко и другие мэтры культуры и шоу-бизнеса поддержат участников чемпионата ArtMasters

Чемпионат ArtMasters объявил полный состав Наблюдательного совета, оргкомитета и амбассадоров конкурса. Среди них — генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, композитор и продюсер Игорь Крутой, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и другие мэтры российской культуры, шоу-бизнеса и медиа. С полными составами членов Наблюдательного совета, оргкомитета и амбассадоров можно ознакомиться на официальном сайте чемпионата.
— ArtMasters — это не просто конкурс, на котором соревнуются художники, музыканты, клипмейкеры и дизайнеры. Выбрать лучших и вручить призы — этого мало. Нам важно запустить работающий социальный лифт для талантливых специалистов. Эксперты смогут посмотреть на конкурсантов в деле и отметить для себя тех, кто достоин продолжать путь в выбранном направлении, - рассказал продюсер и композитор, член Наблюдательного совета чемпионата ArtMasters Игорь Крутой.
ArtMasters — это масштабный проект, включающий различные форматы профессиональных соревнований в индустрии культуры. В феврале 2020 года он победил в конкурсе Фонда президентских грантов. В первый год чемпионат пройдет по 16 компетенциям, среди которых художник по свету, оператор механики сцены, художник по костюмам, звукорежиссер, художник-оформитель, сценограф. Кроме профессий, связанных с театром, медиа и кино, в списке компетенций чемпионата ArtMasters есть те, в которых нуждается индустрия IT и видеоигр — геймдизайнер, веб-дизайнер, дизайнер смешанной реальности. Для них организаторы чемпионата также создадут все возможности для демонстрации профессиональных навыков и дальнейшего развития карьеры.
- Такие чемпионаты дают участникам возможность быстро заявить о себе и попасть в индустрию, а компаниям — узнать о новых молодых профессионалах, - комментирует член Наблюдательного совета Чемпионата ArtMasters, генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев. - Мы в Mail.ru Group уже 9 лет проводим соревнования всех видов, в том числе чемпионаты. Мы наработали опыт и с радостью им поделимся: мы будем выступать экспертами, а также предоставим площадку для финала конкурса по играм. Лучшим участникам мы готовы предложить стажировку. Это отличный шанс для старта большой карьеры: более 80% наших стажеров остаются работать в Mail.ru Group.
Отметим, что с 7 июля по 15 августа проходит первый, дистанционный этап конкурса. Для участия необходимо пройти электронную регистрацию на портале ArtMasters, включающую заполнение анкеты, ивыбор компетенции. Отборочный этап чемпионата состоит из анкетирования участников, проверки документов и портфолио, прохождения теста, состоящего из общих теоретических вопросов по каждой компетенции.