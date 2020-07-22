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Две пенсионерки провели в застрявшем лифте четыре дня

Женщинам в итоге удалось раздвинуть створки дверей и позвать на помощь.

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Фото © ТАСС / Максим Коротченко

Китайские пенсионерки провели четыре дня в запертом лифте, оставшись без сотовой связи и возможности позвать соседей на помощь, сообщает Daily Mail.

82-летняя мать и её 64-летняя дочь оказались в ловушке в лифте. Им пришлось выживать в течение четырёх дней, — пишет издание.

В итоге женщин спасли сотрудники экстренных служб, когда одна из них смогла раздвинуть створки лифта и выбраться наружу в образовавшуюся щель. Об инциденте стало известно, когда они вернулись из госпиталя.

Ранее Лайф сообщал, что в провинции Хэйлунцзян местная жительница всего одну минуту проехалась в лифте и заразила коронавирусом более 70 человек. У неё не было никаких симптомов, она даже не подозревала, что является переносчиком CoViD-19, однако анализы оказались положительными.

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