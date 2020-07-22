Две пенсионерки провели в застрявшем лифте четыре дня

Китайские пенсионерки провели четыре дня в запертом лифте, оставшись без сотовой связи и возможности позвать соседей на помощь, сообщает Daily Mail.

— 82-летняя мать и её 64-летняя дочь оказались в ловушке в лифте. Им пришлось выживать в течение четырёх дней, — пишет издание.

В итоге женщин спасли сотрудники экстренных служб, когда одна из них смогла раздвинуть створки лифта и выбраться наружу в образовавшуюся щель. Об инциденте стало известно, когда они вернулись из госпиталя.