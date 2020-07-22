ОП РФ: Большинство регионов будут вводить электронную форму голосования

Большинство российских регионов будет вводить электронную форму волеизъявления на выборах после успешного проведения дистанционного голосования по поправкам к Конституции РФ в Москве. Об этом заявил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич на пресс-конференции ТАСС.

По его словам, на фоне США, где голосование проходит по почте, Россия продемонстрировала, как корректно и профессионально был проведён плебисцит. Кроме того, в мире набирает популярность многодневное голосование. Малькевич подчеркнул, что РФ показывает новую прогрессивную модель, которая направлена на защиту здоровья избирателей и членов избирательной комиссии.