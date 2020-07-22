Родство Децла с сыном доказывали через суд и с помощью ДНК-теста

Сегодня, 22 июля, в Басманном суде Москвы прошло заседание по делу вдовы Децла Юлии Киселёвой, которая подала иск к Пенсионному фонду после отказа выплачивать ей социальную пенсию по потере кормильца. Об этом сообщает Starhit.

Дело в том, что при рождении сына Меркурия Антония Ионна, или просто Тони, женщина не вписала Кирилла Толмацкого в графу "отец" в свидетельстве, что повлекло за собой проблемы. В том числе папа рэпера усомнился в происхождении внука. Для признания мальчика сыном Децла пришлось сделать ДНК-тест.

— Меркурий Антоний Иоанн по результатам ДНК-теста официально признан наследником первой очереди покойного Кирилла Толмацкого, — зачитали в Басманном суде.

Представитель Пенсионного фонда при этом хотел возразить по поводу даты начала отчислений, заявив, что выплаты будут поступать с момента вступления решения в силу, однако суд счёл необоснованным это требование. Киселёва подала иск ещё в прошлом году, через несколько месяцев после смерти Толмацкого.

Теперь Тони с большой долей вероятности получит авторские права на произведения отца, его недвижимость и накопления. Кроме того, возможно, заседание станет катализатором для улучшения отношений между родственниками погибшего рэпера.