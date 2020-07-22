Москвичка осталась недовольна холодным морем и засудила туркомпанию

Жительница Москвы осталась недовольна купленной путёвкой в солнечную Италию, так как страна пляжей и песка оказалась не такой, как она представляла, сообщает Mash.

— Девушка пошла к туроператору "ТТ-Трэвел" и попросила подобрать топовый пляжный отдых. Ей и подобрали. В Италии. А потом она узнала, что вода в конце мая — начале июня там не выше десяти градусов, — говорится в материале.

В итоге разъярённая женщина никуда не поехала и попросила вернуть 200 тысяч, однако отдали ей только половину. Она пошла в суд, выиграла 162 тысячи и теперь думает, куда отправиться дальше.