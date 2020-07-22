Подростка из Таганрога заподозрили в убийстве продавца компьютеров

Семнадцатилетнего жителя Таганрога задержали по подозрению в убийстве 26-летнего молодого человека, разместившего в Сети объявление о продаже компьютерной техники. По факту расправы возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Ростовской области.

Тело погибшего с огнестрельным ранением в области груди было обнаружено на одной из улиц города 19 июля. По предварительной версии, подозреваемый увидел объявление о продаже компьютеров и договорился о встрече, на которой застрелил молодого человека.

В ходе обысков в доме, где проживает несовершеннолетний, было найдено предполагаемое орудие убийства. Задержанного проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.