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Подростка из Таганрога заподозрили в убийстве продавца компьютеров

Дома у несовершеннолетнего нашли пистолет.

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Фото © Pixabay

Семнадцатилетнего жителя Таганрога задержали по подозрению в убийстве 26-летнего молодого человека, разместившего в Сети объявление о продаже компьютерной техники. По факту расправы возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Ростовской области.

Тело погибшего с огнестрельным ранением в области груди было обнаружено на одной из улиц города 19 июля. По предварительной версии, подозреваемый увидел объявление о продаже компьютеров и договорился о встрече, на которой застрелил молодого человека.

В ходе обысков в доме, где проживает несовершеннолетний, было найдено предполагаемое орудие убийства. Задержанного проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Ранее Лайф писал, что в пригороде Петербурга подросток на вписке застрелил приятеля.

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