Подозреваемый в убийстве друга подросток задержан в пригороде Санкт-Петербурга

В пригороде Санкт-Петербурга задержан 14-летний Артём, который подозревается в убийстве друга в Колпине. Как сообщил Лайфу источник, уставшего и грязного подростка нашли в центре города Пушкин посреди улицы.

По его словам, мальчик был задержан в 11:55 и сейчас находится в ОМДВ по Пушкинскому району Санкт-Петербурга.

Напомним, тело подростка обнаружили на лестничной клетке в доме по улице Ижорского Батальона в Петербурге накануне. По предварительной версии, мальчика из ружья случайно застрелил приятель, сын судьи Виталия Саяпина. Трагедия якобы произошла во время вписки в квартире служителя Фемиды. Соседи рассказали Лайфу, что им известно о трагедии, также были опубликованы первые подробности и шокирующие кадры с места происшествия.

Выстрелил во время игры. В Петербурге разослали ориентировку на подростка, подозреваемого в убийстве приятеля