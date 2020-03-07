В Петербурге силовики готовятся штурмовать квартиру судьи, возле которой обнаружено тело подростка

В Санкт-Петербурге силовики готовятся взять штурмом квартиру, в которой, по предварительным данным, находится вооружённый мужчина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На лестничной клетке было обнаружено тело подростка с огнестрельным ранением в голову, предположительно, из охотничьего ружья. По информации "Фонтанки", квартира находится в доме номер 4 по улице Ижорского Батальона в Колпино. Она принадлежит судье Колпинского районного суда Санкт-Петербурга Виталию Саяпину.

Вооружённый неизвестный находится в квартире, где проживал погибший. Дверь в жилое помещение никто не открыл. На место происшествия едет руководитель Следственного комитета Санкт-Петербурга Александр Клаус со своим заместителем, а также руководство Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ.

Ранее в Петербурге неизвестный зарезал парня во дворе жилого дома.