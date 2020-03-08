Опубликованы шокирующие кадры с места убийства подростка в Колпине

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Из подъезда в Колпине вынесли тело погибшего подростка и погрузили в спецавтомобиль, сообщает Пятый канал. На кадрах записи с этажа, где произошла трагедия, видна большая лужа крови.

Учителя погибшего Влада Б. и подозреваемого в убийстве его друга Артёма рассказали, что мальчики были на хорошем счету, они оба из приличных семей.

— Дружный класс, хорошие ребята, — рассказали они.

Напомним, ранее стало известно об обнаружении тела подростка на лестничной клетке в доме по улице Ижорского Батальона. При этом сообщалось, что внутри квартиры, принадлежащей судье Виталию Саяпину, находится вооружённый мужчина. Подозреваемый — сын судьи — скрылся, в настоящее время его разыскивают. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Соседи рассказали Лайфу, что им известно о трагедии, также были опубликованы первые подробности трагедии.