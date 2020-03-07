СКР возбудил уголовное дело по факту убийства подростка в Санкт-Петербурге

Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 105 "Убийство" по факту гибели подростка в Колпино, сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время сотрудники проводят осмотр, устанавливают и допрашивают свидетелей и очевидцев. Также назначается комплекс необходимых экспертиз.

Убитый подросток. Фото © Соцсети

По данным "Фонтанки", убитый Влад Б. являлся приятелем сына владельца квартиры. Один из свидетелей заявляет, что тот выстрелил в него из ружья.

Подозреваемый в убийстве Артём. Фото © Соцсети

Как стало известно Лайфу, в 21:10 сотрудники Росгвардии прибыли на место, а в 22:30 приехали родители с ключами. С их согласия силовики зашли в квартиру. Там находилась дочь судьи Виталия Саяпина, сестра подозреваемого Артёма. Сам подросток скрылся, его сейчас ищут. СОБР покинул квартиру в 23:24.

Напомним, на улице Ижорского Батальона на лестничной клетке было обнаружено тело подростка.