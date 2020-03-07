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В петербургской квартире, которую силовики брали штурмом, никого не обнаружили

Полиция разыскивает 14-летнего сына судьи.

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Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Спецназ выломал двери и ворвался в квартиру петербургского судьи, рядом с которой ранее обнаружили тело подростка. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, внутри никого не оказалось.

В свою очередь "Фонтанка" сообщает, что в момент трагедии в квартире находились четырнадцатилетний сын судьи, погибший и ещё несколько подростков.

Напомним, ранее стало известно об обнаружении тела подростка на лестничной клетке. При этом сообщалось, что внутри квартиры, принадлежащей судье Виталию Саяпину, находится вооружённый мужчина.

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