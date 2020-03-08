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"Вы понимаете, чья это квартира?" Соседи рассказали Лайфу об убийстве подростка и штурме в Колпине — видео

Погибшего характеризуют положительно. Он не был замечен ни в курении, ни в употреблении алкоголя.

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Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Жители района в Колпино, где рядом с квартирой судьи было найдено тело подростка, рассказали Лайфу об инциденте. На месте происшествия продолжают работать правоохранители. Доступ в подъезд охраняет сотрудник МВД, который не даёт комментариев.

Сосед Артём рассказал, что у подростков, скорее всего, была какая-то вечеринка, в квартире их было несколько. Он видел, как силовики в защитной экипировке и со щитами на руках "неспешно" заходили в подъезд. По словам Артёма, они провели там минут двадцать.

Соседка, которая весьма неохотно отвечала на вопросы корреспондента, не представилась. Она опасается судьи, в чьей квартире произошло преступление. Женщина сказала, что никто ничего не знает, а вся информация — только досужие слухи у подъезда.

Вы же понимаете, чья это квартира. Они, наверное, уже позвонили и договорились. Были якобы подростки, но это только предположения, люди болтают. Никого не видели абсолютно. Тело мальчика при мне не выносили, добавила она.

Молодой человек по имени Денис считает, что все вопросы нужно решать словами, и уверен, что нападавший должен быть наказан, поскольку "это ненормально".

По данным Пятого канала, ребята в квартире отмечали день рождения. Погибший подросток характеризуется положительно, он не пил, не курил, был умным, как и вся компания, поэтому непонятно, откуда у них взялось ружьё.

Напомним, ранее стало известно об обнаружении тела подростка на лестничной клетке в доме по улице Ижорского Батальона. При этом сообщалось, что внутри квартиры, принадлежащей судье Виталию Саяпину, находится вооружённый мужчина. Подозреваемый — сын судьи — скрылся, в настоящее время его разыскивают. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

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