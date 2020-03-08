"Вы понимаете, чья это квартира?" Соседи рассказали Лайфу об убийстве подростка и штурме в Колпине — видео

Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Жители района в Колпино, где рядом с квартирой судьи было найдено тело подростка, рассказали Лайфу об инциденте. На месте происшествия продолжают работать правоохранители. Доступ в подъезд охраняет сотрудник МВД, который не даёт комментариев.

Сосед Артём рассказал, что у подростков, скорее всего, была какая-то вечеринка, в квартире их было несколько. Он видел, как силовики в защитной экипировке и со щитами на руках "неспешно" заходили в подъезд. По словам Артёма, они провели там минут двадцать.

Соседка, которая весьма неохотно отвечала на вопросы корреспондента, не представилась. Она опасается судьи, в чьей квартире произошло преступление. Женщина сказала, что никто ничего не знает, а вся информация — только досужие слухи у подъезда.

— Вы же понимаете, чья это квартира. Они, наверное, уже позвонили и договорились. Были якобы подростки, но это только предположения, люди болтают. Никого не видели абсолютно. Тело мальчика при мне не выносили, — добавила она.

Молодой человек по имени Денис считает, что все вопросы нужно решать словами, и уверен, что нападавший должен быть наказан, поскольку "это ненормально".

По данным Пятого канала, ребята в квартире отмечали день рождения. Погибший подросток характеризуется положительно, он не пил, не курил, был умным, как и вся компания, поэтому непонятно, откуда у них взялось ружьё.

Напомним, ранее стало известно об обнаружении тела подростка на лестничной клетке в доме по улице Ижорского Батальона. При этом сообщалось, что внутри квартиры, принадлежащей судье Виталию Саяпину, находится вооружённый мужчина. Подозреваемый — сын судьи — скрылся, в настоящее время его разыскивают. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".