Смотрели хоккей. Стали известны подробности убийства подростка в Колпине

Один из подростков, находившийся в колпинской квартире в момент рокового выстрела, унёсшего жизнь Влада Б., рассказал, что предшествовало трагедии. Он отметил, что ребята смотрели хоккей (накануне вечером играл петербургский СКА), потом по какой-то причине сын хозяина квартиры достал отцовское ружьё. Оно выстрелило около 21:00.

Растерявшийся Артём начал вытаскивать окровавленного товарища на лестничную клетку, а потом сбежал. Сейчас его ещё ищут, в первую очередь даже не потому, что он совершил преступление, а потому, что в таком эмоциональном состоянии несовершеннолетний может навредить сам себе, сообщает "Фонтанка".

Второй подросток, оставшийся в живых, сразу же позвонил своему отцу, который живёт в соседнем доме. Тот тут же примчался на место происшествия и вызвал полицию. В кратчайшие сроки к дверям квартиры прибыли правоохранители, силовики и Росгвардия, а после того как появился глава ГСУ Следственного комитета Санкт-Петербурга Александр Клаус, было решено ломать дверь. Вскоре в подъезде появился и сам хозяин — судья Виталий Саяпин, отец подозреваемого.

В настоящее время продолжается проверка, к утру Следком, возможно, разложит всё по протоколам, и тогда станет ясно, что именно произошло, и, возможно, появится дополнительная информация.

Напомним, ранее стало известно об обнаружении тела подростка на лестничной клетке в доме по улице Ижорского Батальона. При этом сообщалось, что внутри квартиры, принадлежащей судье Виталию Саяпину, находится вооружённый мужчина. Подозреваемый — сын судьи — скрылся, в настоящее время его разыскивают. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Соседи рассказали Лайфу, что им известно о трагедии.