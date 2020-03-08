Выстрелил во время игры. В Петербурге разослали ориентировку на подростка, подозреваемого в убийстве приятеля

В Санкт-Петербурге продолжаются поиски подростка, подозреваемого в убийстве своего товарища в Колпине, сообщает Mash на Мойке. По городу расклеены ориентировки, работает полиция.

— На вид 14 лет, худощавое телосложение, европейский тип лица, волосы русые, — говорится в тексте ориентировки.

Один из свидетелей, который присутствовал в момент трагедии в квартире, рассказал, что ружьё выстрелило случайно, во время игры. По версии следствия, в доме судьи происходила "вписка", на которой было не менее пяти человек.

Напомним, ранее стало известно об обнаружении тела подростка на лестничной клетке в доме по улице Ижорского Батальона. При этом сообщалось, что внутри квартиры, принадлежащей судье Виталию Саяпину, находится вооружённый мужчина. Подозреваемый — сын судьи — скрылся, в настоящее время его разыскивают. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Соседи рассказали Лайфу, что им известно о трагедии, также были опубликованы первые подробности и шокирующие кадры с места происшествия.