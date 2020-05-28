Под Воронежем подросток убил девятилетнюю девочку и спрятал её тело в брошенном доме

В селе 2-е Никольское в Воронежской области 16-летний подросток убил девятилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Девочка пропала вечером 25 мая, однако полиции этот факт сообщили только спустя двое суток.
— Установлено, что 25 мая проживающий по соседству с девятилетней девочкой 16-летний подросток совершил её убийство, сокрыв тело в заброшенном доме. В настоящее время он задержан. В ходе следственных действий подозреваемый дал признательные показания и указал место, где сокрыл тело, — говорится в сообщении.
Расследование дела продолжается. В суд будет направлено ходатайство об избрании подозреваемому подростку меры пресечения в виде ареста.
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