Госдума завершила весеннюю сессию
Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ
Об этом объявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Госдума завершила работу в рамках весенней сессии. Она продлилась с 14 января по 22 июля.
— Весенняя сессия Государственной думы 2020 года объявляется закрытой, — сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
После его слов депутаты стоя выслушали национальный гимн.
Напомним, сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчётом об итогах работы правительства. Он заявил, что главная цель работы Правительства РФ — повышение качества жизни каждого жителя страны за счёт роста экономики и развития социальной сферы. Также, по его словам, борьба с бедностью — первостепенная задача кабмина.