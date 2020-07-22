Госдума завершила весеннюю сессию

Госдума завершила работу в рамках весенней сессии. Она продлилась с 14 января по 22 июля.

Напомним, сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчётом об итогах работы правительства. Он заявил, что главная цель работы Правительства РФ — повышение качества жизни каждого жителя страны за счёт роста экономики и развития социальной сферы. Также, по его словам, борьба с бедностью — первостепенная задача кабмина.