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Регион
Опубликовано 22 июля 2020, 18:22

Госдума завершила весеннюю сессию

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Об этом объявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Госдума завершила работу в рамках весенней сессии. Она продлилась с 14 января по 22 июля.

Весенняя сессия Государственной думы 2020 года объявляется закрытой, — сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

После его слов депутаты стоя выслушали национальный гимн.

Володин заявил, что Госдума выслушает ключевых министров до января
Володин заявил, что Госдума выслушает ключевых министров до января

Напомним, сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчётом об итогах работы правительства. Он заявил, что главная цель работы Правительства РФ — повышение качества жизни каждого жителя страны за счёт роста экономики и развития социальной сферы. Также, по его словам, борьба с бедностью — первостепенная задача кабмина.

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Анастасия Иванова
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