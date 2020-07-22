В Партии пенсионеров оценили удобство трёхдневного голосования для пожилых людей

Возможность голосования на выборах и референдумах в один из трёх дней удобна для пожилых граждан. Об этом на пресс-конференции заявил председатель центрального совета Российской партии пенсионеров Владимир Бураков.
— Многие наблюдатели, которые работали на участках, отмечают, что представители старшего поколения удовлетворены тем подходом, когда можно прийти на участок в течение нескольких дней и голосовать, — сказал он.
Бураков пояснил, что у представителей старшего поколения бывают заболевания, которые не всегда позволяют прийти на участок в день голосования. Когда выборы или референдум проходит в несколько дней, найти возможность прийти и выразить свою гражданскую позицию проще. Он также отметил большую перспективу электронного голосования.
Член Партии пенсионеров подчеркнул, что пожилым россиянам и людям с ограниченными возможностями было очень удобно голосовать на придомовых участках.
Напомним, 21 июля Государственная дума РФ в третьем и окончательном чтении приняла закон, согласно которому в стране предусматривается возможность проведения голосований в течение нескольких дней, но не более трёх.