СПЧ: Удалённое волеизъявление поможет исключить подтасовки голосов на многодневных выборах

Удалённое голосование может стать отличным способом, чтобы исключить подтасовку голосов на выборах, которые идут в течение нескольких дней. Такое мнение высказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Он отметил, что сейчас в Сети указывают на то, что есть подозрения о возможности замены бюллетеней на многодневных выборах. Чтобы исключить вероятность такого развития событий, Брод предлагает сразу несколько пунктов.

Например, нужно применять видеонаблюдение, усилить механизм общественного контроля и пломбировать урны для бюллетеней. Кроме того, также необходимо исключить возможность двойного голосования, профилактикой которому могут стать сейф-пакеты и внедрение удалённого голосования.

Брод подчеркнул, что сегодня перед общественными наблюдателями встают новые задачи, которые требуют больше профессионализма и усилий.