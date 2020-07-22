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СПЧ: Удалённое волеизъявление поможет исключить подтасовки голосов на многодневных выборах

Накануне Госдума приняла закон о возможности проведения голосования в течение нескольких дней, но не более трёх.

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Фото © ТАСС / Александр Астафьев / POOL

Удалённое голосование может стать отличным способом, чтобы исключить подтасовку голосов на выборах, которые идут в течение нескольких дней. Такое мнение высказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Он отметил, что сейчас в Сети указывают на то, что есть подозрения о возможности замены бюллетеней на многодневных выборах. Чтобы исключить вероятность такого развития событий, Брод предлагает сразу несколько пунктов.

Например, нужно применять видеонаблюдение, усилить механизм общественного контроля и пломбировать урны для бюллетеней. Кроме того, также необходимо исключить возможность двойного голосования, профилактикой которому могут стать сейф-пакеты и внедрение удалённого голосования.

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Накануне Госдума приняла закон о возможности его проведения на выборах.

Брод подчеркнул, что сегодня перед общественными наблюдателями встают новые задачи, которые требуют больше профессионализма и усилий.

Напомним, накануне Госдума приняла закон о возможности проведения голосования на выборах в течение нескольких дней, но не более трёх.

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