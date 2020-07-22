Илона Маска пригласили в Калугу посмотреть на ракеты

Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша пригласил Илона Маска посетить Музей истории космонавтики имени Циолковского, сообщает РИА "Новости".
— Калуга — родина космонавтики. Многие известные, знаменитые люди здесь были. Мы ждём в гости всех, кто имеет отношение к космосу, и, конечно, Илона Маска тоже ждём. Приглашаем, — цитирует его слова информагентство.
Отмечается, что директор музея Наталья Абакумова подметила, что Маск постоянно цитирует Константина Циолковского, а значит, вероятно, будет заинтересован в посещении нашего музея.
Как сообщал Лайф, американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занимает пятое место в списке самых состоятельных людей планеты. Его состояние оценивается в 74,2 миллиарда долларов, за прошлые сутки оно увеличилось на 5,1 миллиарда.