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Три тюленя и медведь умерли в Калининградском зоопарке. Накануне им дали препарат от глистов

Ещё у нескольких животных после приёма лекарства заметили недомогание с признаками кишечных расстройств.

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Фото © Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке умерли три балтийских тюленя и медведь-барибал. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

Предположительно, причиной смерти животных стала реакция на препарат для дегельминтизации. Причину такого фатального воздействия этого препарата выяснят на основании данных вскрытия, — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне препарат дали сивучу, четырём балтийским тюленям и четырём медведям. У всех благополучно переживших приём лекарства животных, кроме сивуча, на следующий день было недомогание с признаками кишечных расстройств. Сейчас звери находятся под наблюдением зоотехников и ветврача.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про детёнышей сурков, которые попытались сбежать из Московского зоопарка. Они прорыли подкоп под ограждением. Их вовремя остановили сотрудники.

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