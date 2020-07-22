Три тюленя и медведь умерли в Калининградском зоопарке. Накануне им дали препарат от глистов

В Калининградском зоопарке умерли три балтийских тюленя и медведь-барибал. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

— Предположительно, причиной смерти животных стала реакция на препарат для дегельминтизации. Причину такого фатального воздействия этого препарата выяснят на основании данных вскрытия, — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне препарат дали сивучу, четырём балтийским тюленям и четырём медведям. У всех благополучно переживших приём лекарства животных, кроме сивуча, на следующий день было недомогание с признаками кишечных расстройств. Сейчас звери находятся под наблюдением зоотехников и ветврача.