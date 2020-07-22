Собянин освободил от должности главу Департамента образования Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил руководителя Департамента образования и науки города Исаака Калину от занимаемой должности. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте столичного градоначальника.

— Освободить Калину Исаака Иосифовича от должности министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу, — говорится в документе.