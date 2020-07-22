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Собянин освободил от должности главу Департамента образования Москвы

Отмечается, что Калина покинул пост по собственной инициативе.

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Исаак Калина. Фото © Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил руководителя Департамента образования и науки города Исаака Калину от занимаемой должности. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте столичного градоначальника.

Освободить Калину Исаака Иосифовича от должности министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу, — говорится в документе.

На пост главы департамента назначен Александр Молотков, который ранее был заместителем Калины. Он приступит к своим обязанностям с 23 июля.

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