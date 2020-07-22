Генпрокуратура взяла на контроль дело о смертельной аварии с участием Ефремова

Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль уголовное дело о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

— Мы получили ответ из Генеральной прокуратуры, что ведомство взяло это дело на контроль, что исключает возможность принятия по делу Ефремова незаконного решения, — приводит его слова ТАСС.

Депутат заметил, что влияние на разбирательство дела известного артиста исключать нельзя, так как за ним пристально следят журналисты. Пискарёв считает, главное, чтобы суд при принятии решения исходил из добросовестно проведённого расследования.