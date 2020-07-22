Судья, которая даёт много. Ефремова будет судить специалист по криминалу

Елена Абрамова в разное время судила полицейского-миллиардера Дмитрия Захарченко, скандальных футболистов Кокорина и Мамаева, оппозиционного блогера Владислава Синицу, закрывала дело о похищении певца Авраама Руссо, выносила приговор Андрею Попову ("бог Кузя"). Абрамова считается опытным судьёй, которая специализируется на общекриминальных уголовных делах. Про неё говорят, что свои решения она основывает на материалах дела с предварительным глубоким изучением всех деталей. Спокойная, уверенная и уравновешенная судья. Рассматривая дело Захарченко, судья сумела удивить как сторону защиты, так и следствие — она приняла только часть аргументов гособвинения.

Адвокат Захарченко Валерия Туникова говорит, что у неё остались противоречивые впечатления от судебного процесса.

— С одной стороны, — говорит Туникова, — Абрамова зарекомендовала себя как специалист высокого уровня, проявившая принципиальную позицию по одному из эпизодов в деле моего подзащитного, разобралась в ситуации и сняла обвинение. С другой — мы все помним осуждение по другому эпизоду по дисконтной карте, на который не делала ставку даже прокуратура. В результате последовавшее наказание было чрезмерным. Я думаю, что для Ефремова судебный процесс может закончиться совершенно непредсказуемо.

Судья Елена Абрамова принимала решение по делу подмосковного блогера Владислава Синицы, призывавшего к совершению насильственных действий в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Блогера признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённом публично (часть 2 статьи 282 УК РФ). Синица получил пять лет колонии.

Абрамова принимала решение по скандальным футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые избили Виталия Соловчука, личного водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а потом напали на главу Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. В результате избиения Соловчук получил черепно-мозговую травму и перелом носа. Паку выбили зуб и нанесли черепно-мозговую травму.

В этом деле Абрамова согласилась только с частью аргументов следствия. Она оправдала футболиста Кокорина по статье "Побои", но наказания по статье "Хулиганство" ему избежать не удалось. Судья приговорила обоих футболистов к реальным срокам: одному один год и пять месяцев колонии, а другому — на месяц больше.