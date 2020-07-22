Посла США в Великобритании обвиняют в сексизме и расизме

Аппарат генерального инспектора Госдепа Соединённых Штатов с 2019 года расследует обвинения в сексизме и расизме в адрес американского посла в Соединённом Королевстве Роберта Вуда Джонсона. Об этом сообщает СNN со ссылкой на собственные источники, а также на заявление дипломата, который знаком с содержанием жалоб.

По их данным, Джонсон, занимающий пост посла в Лондоне с 2017 года, делал расистские заявления, среди прочего, он задавался вопросом о том, почему темнокожие американцы отмечают в феврале Месячник истории темнокожего населения (Black History Month).

Кроме того, дипломат, говоря о женщинах, использовал, как утверждает осведомлённое лицо, высказывания, "заставляющие краснеть от стыда". Как заявили два источника, проблемы возникли в связи с тем, что Джонсона пригласили участвовать в мероприятиях, приуроченных к 8 Марта.

В Госдепе США, говоря о после в Великобритании, отметили, что Джонсон "профессионально и достойно" возглавляет американское посольство в Лондоне.

— Мы выступаем в поддержку посла Джонсона и ожидаем, что он будет продолжать добиваться того, чтобы наши особые отношения с Великобританией оставались прочными, — отметили представители Госдепа.