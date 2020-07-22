На Украине задержан подозреваемый в организации убийства Захарченко

— Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину (Байдале) в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц), — говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Захарченко скончался от ранений, полученных при взрыве в донецком кафе 31 августа 2018 года. Вместе с ним погиб его телохранитель. Также пострадало 12 человек. В ДНР назвали имена причастных к этой трагедии, а в годовщину смерти в Донецке был открыт памятник, посвящённый Александру Захарченко.