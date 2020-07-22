На Украине задержан подозреваемый в организации убийства Захарченко

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала возможного участника убийства бывшего лидера ДНР Александра Захарченко, сообщает РИА "Новости".
— Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину (Байдале) в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц), — говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Издание отмечает, что ранее представители ДНР заявили, что знают имена сотрудников украинских спецслужб, причастных к убийству первого главы республики Александра Захарченко.
Захарченко скончался от ранений, полученных при взрыве в донецком кафе 31 августа 2018 года. Вместе с ним погиб его телохранитель. Также пострадало 12 человек. В ДНР назвали имена причастных к этой трагедии, а в годовщину смерти в Донецке был открыт памятник, посвящённый Александру Захарченко.