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Среднеуральский монастырь, где находится схимонах Сергий, покинули около 40 человек

Из обители ушли монахини, священники и миряне.

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Фото © VK / Среднеуральский женский монастырь (паломники)

Среднеуральскиий женский монастырь в Свердловской области после конфликта схимонаха Сергия (Романова), отрицавшего коронавирус, и игуменьи Варвары (Крыгиной) покинули около 40 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на религиоведа Романа Силантьева.

Действительно, насколько мне известно, монастырь покинуло 14 монахинь, а если говорить также о священниках и мирянах, то это около 40 человек. Также, насколько мне известно, многие покинули скиты, — рассказал он.

В Екатеринбургской епархии подтвердили, что после отъезда настоятельницы Варвары (Крыгиной) монастырь покинули 38 человек.

Напомним, проповеди схиигумена Сергия получили широкий резонанс после того, как он стал отрицать коронавирус, критиковать тех, кто в период пандемии закрывает храмы, и призывать людей не соблюдать самоизоляцию. Епархия лишила его права проповедовать, однако он продолжал призывать паству выходить на улицы. Из-за этого его запретили в служении. Кроме того, Сергия обвинили в захвате Среднеуральского женского монастыря, основателем и духовником которого тот является. Епархиальный суд в Екатеринбурге признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической присяги и монашеских правил и лишил его сана. В начале июля монастырь открыли для прихожан.

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