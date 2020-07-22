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В Москве задержана подозреваемая в убийстве преподавателя ВГИКа

Меру пресечения ей пока не избрали.

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Фото © Pixabay

В рамках расследования дела об убийстве 90-летней преподавательницы ВГИКа Иды Борисовны Шур в Москве задержана подозреваемая 1951 года рождения, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, 19 июля 2020 года в квартире жилого дома по Кутузовскому проспекту в городе Москве обнаружено тело женщины 1929 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений, — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в ближайшее время фигурантке дела будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

Напомним, что ранее к правоохранительным органам обратилась подруга погибшей, которая несколько суток не могла связаться с Шур. Согласно данным следствия, на теле пожилой женщины обнаружили многочисленные колото-резаные ранения.

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