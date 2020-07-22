В Москве задержана подозреваемая в убийстве преподавателя ВГИКа

В рамках расследования дела об убийстве 90-летней преподавательницы ВГИКа Иды Борисовны Шур в Москве задержана подозреваемая 1951 года рождения, сообщает Следственный комитет РФ.

— По данным следствия, 19 июля 2020 года в квартире жилого дома по Кутузовскому проспекту в городе Москве обнаружено тело женщины 1929 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений, — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в ближайшее время фигурантке дела будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.