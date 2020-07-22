Генсек ООН призвал глав Армении и Азербайджана ослабить конфликт на границе

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш пообщался по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном и призвал их к деэскалации. Оба разговора состоялись сегодня утром, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Гутерриш также отметил необходимость лидеров обеих стран отказаться от провокационных роликов и вернуться к переговорам. Он выразил поддержку работе минской группы ОБСЕ, на площадке которой идут обсуждения мирного урегулирования конфликта.

Однако вечером 22 июля Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении беспилотника вооружённых сил Армении, который пытался провести разведывательный полёт на границе. В министерстве отметили, что это уже третий армянский беспилотный летательный аппарат за последние два дня.