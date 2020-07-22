"Краснодар" уничтожил "Ахмат" и не пустил ЦСКА в Лигу чемпионов

В 30-м туре чемпионата России по футболу решилось, какая команда выиграет бронзовые медали и получит путёвку в квалификацию Лиги чемпионов. Выше располагался "Краснодар", но и московский ЦСКА имел шансы занять третье место при определённом стечении обстоятельств. Армейцам нужно было побеждать самим и ждать осечки конкурентов. С первой частью задачи москвичи справились, победив "Тамбов" со счётом 2:0.

Но и краснодарцы с насиженного места уходить не планировали, доказав свои амбиции на поле. "Быки" отправили четыре безответных мяча в ворота грозненского "Ахмата", не оставив ЦСКА даже надежды на Лигу чемпионов.