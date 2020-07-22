Мухаммед Али, Майк Тайсон и даже братья Кличко. Рейтинг персон, изменивших историю бокса

В 2020 году, по понятным причинам, всего этого не будет как минимум на Красной площади в Москве. Но даже в условиях пандемии сегодняшний день — это прекрасный повод вспомнить самых влиятельных людей в истории бокса, превративших этот вид в любимое зрелище для настоящих мужчин и утончённых женщин. Кто же внёс самый весомый вклад в развитие профессионального бокса на планете? Версия Лайфа.

Дон Кинг

Безусловно, главные действующие персонажи в этой игре — боксёры, но за спинами современных гладиаторов всегда стоят люди, играющие в их судьбах самую важную роль. Это промоутеры. Самым влиятельным, знаменитым и эпатажным промоутером в боксе является Дон Кинг, по праву носящий прозвище Крёстный Отец. 88-летний бизнесмен в семидесятые годы прошлого столетия превратил профессиональный бокс в настоящее шоу, благодаря чему более 90 его клиентов стали миллионерами.

При Кинге деньги в бои стали течь рекой, а его главным достижением в карьере стала организация двух самых эпических битв в истории бокса с участием Мухаммеда Али — "Грохот в джунглях" и "Битва в Маниле". Но, несмотря на талант и организаторские способности, Кинг прослыл в индустрии человеком низким и жуликоватым. Знаменитый Майк Тайсон обвинил Дона в финансовых махинациях, стоивших Железному Майку 100 миллионов долларов. В любом случае знаменитый промоутер вошёл в историю бокса как человек, благодаря которому не только звёзды, но и рядовые спортсмены стали получать совсем другие деньги. За что ему отдельное спасибо!

Мухаммед Али

В мире, наверное, не так много людей, которым стоит объяснять, кто такой Мухаммед Али. Выдающийся боксёр всех времён и народов стал легендой не только на ринге, но и за его пределами. Урождённый Кассиус Клей стал активным сторонником борьбы против межрасового неравенства. Существует даже легенда, что после золотой для Али Олимпиады 1960 года его не впустили в одно из заведений общепита в Америке, ссылаясь на запрет темнокожим переступать его порог. Оскорблённый этим поступком боксёр выбросил свою медаль в море...

Также Мухаммед вошёл в историю своей страны как человек, отказавшийся по политическим и религиозным взглядам от службы в армии США и участия в войне во Вьетнаме. В спорте Али добился всех самых значимых наград, став настоящей иконой бокса. Также Мухаммеда можно назвать основоположником трештокинга и "залезания в головы соперников". Джордж Форман не даст соврать…

Майк Тайсон

Знаменитый нокаутёр и настоящий ужас тяжёлого веса на рубеже 80-х и 90-х годов стал единственным боксёром на планете, сумевшим вплотную приблизиться, а возможно, даже и обогнать по популярности Мухаммеда Али. Железный Майк буквально ворвался в мир профессионального бокса, став самым молодым обладателем чемпионского пояса. О силе ударов Тайсона ходили легенды, как и о его неудержимом и свирепом характере. По признанию боксёра, в ринг он выходил с целью убивать. И с этим было сложно не согласиться…

Соперники Майка проигрывали ему ещё до начала боя. Но всё же в мире нашелся человек, не испугавшийся Железного Майка и фактически отправивший его на пенсию. Конечно же, речь об Эвандере Холифилде. Несмотря на завершение карьеры, спустя десятилетия Железный Майк продолжает волновать сердца фанатов бокса по всему миру, грезящих возвращением легендарного спортсмена. Даже в свои 54 года Тайсон остаётся в прекрасной форме, о чём красноречиво свидетельствуют соцсети. Увидим ли мы Майка на ринге ещё раз — вопрос на миллионы…

Братья Кличко

Виталий и Владимир Кличко в аспекте развития профессионального бокса вряд ли стоят рядом с Мухаммедом Али и Майком Тайсоном, но то, что они на протяжении долгих лет были лучшими из лучших в тяжёлом весе, а также стали той самой "белой надеждой", несомненно факт. Оба брата стали известны в период, когда профессиональный бокс испытывал большие проблемы с наличием звёзд. Особенно это чувствовалось в самом популярном среди болельщиков тяжёлом дивизионе. Тяждив нехило лихорадило, чемпионы сменялись один за другим.

И тут появились огромные, фактурные, словно модели с обложек журналов, украинские братья из Германии, принявшиеся упорно, шаг за шагом завоёвывать аудиторию. Они были обречены на успех. Но, несмотря на наличие всех титулов, братьям так и не удалось стать иконами. В отличии от всё того же Али, Владимир и Виталий не блещут острым умом, не столь харизматичны и эпатажны. Всё, что есть у ребят, это большие кулаки и модельная внешность. Но и этого порой достаточно, чтобы возглавить целый город…

Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер

Профессиональный бокс всегда был интересен именно схватками тяжёлых, больших парней. Но с развитием индустрии платных телетрансляций шоу понадобились герои и в более мелких весах. Оскар Де Ла Хойя, Артуро Гатти, Эрик Моралес, Хулио Сесар Чавес и много других ребят мексиканского происхождения устроили революцию в профессиональном боксе. Благодаря их ожесточённым и отчаянным войнам на ринге фанаты полюбили лёгкий вес, а сами спортсмены начали зарабатывать миллионы! Но какими бы бескомпромиссными ни были сражения ацтеков, все почести, слава и многомиллионные контракты достались не им, а Мэнни Пакьяо и Флойду Мейвезеру.

Телевидение сделало из этих двух ребят мегазвёзд, поединок между которыми мог бы стать самым значимым событием во всей истории мирового бокса. Но хитрый Флойд технично избегал встречи со своим самым опасным соперником, выигрывая время. И оно настало…