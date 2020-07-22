"Смотрите "Дом-2", от меня отпишитесь". Прилучный жёстко ответил на вопросы фанатов о личной жизни

Актёр Павел Прилучный неожиданно резко отреагировал на вопрос фаната о его личной жизни. Перепалка завязалась в "Инстаграме".
— Моя личная жизнь — это моя личная жизнь. Хотите копаться в чужих грязных трусах — смотрите "Дом-2". А от меня отпишитесь, — цитирует артиста "Пятый канал".
Из-за внимания журналистов и фанатов к развитию его романа с Мирославой Карпович Прилучный решил закрыть свою страницу в соцсети.
Напомним, 15 июня Павел Прилучный оформил официальный развод со своей теперь уже бывшей супругой Агатой Муцениеце. Сразу после этого поползли слухи, что актёр начал встречаться с коллегой по постановке "Косметика врага" Мирославой Карпович. Девушку в Сети затравили хейтеры, несмотря на то что артисты не спешат комментировать свои взаимоотношения. Пару уже успели заснять на отдыхе в Крыму, куда влюблённые отправились с детьми актёра.