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Прилучный спускает миллионы на подарки для Карпович, которой уже отдал машину бывшей жены

Так говорят друзья популярного актёра, которые волнуются за его будущее.

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Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich

Роман 32-летнего "мажора" с 34-летней "папиной дочкой" всё набирает скандальные обороты. В этот раз друзья Павла Прилучного заявили, что актёр тратит огромные суммы на свою пассию, покупая ей дорогие подарки. Например, в Крыму, где пара отдыхала вместе с детьми актёра, тот на несколько дней снял роскошный дом, пишет "Комсомольская правда".

Фото © Instagram / bugevuge_fanpage и m1r0slava_karpovich

Материальное положение Мирославы нельзя назвать завидным — актриса получает в месяц не больше 70 тысяч за роли в театре и озвучку мультфильмов. Ей даже пришлось продать квартиру и переехать к Прилучному в загородный дом. Однако не так давно она хвалилась подругам миллионом на счету, который ей перечислил воздыхатель, но имя назвать отказалась.

Фото © Instagram / bugevuge_fanpage и m1r0slava_karpovich

Недавно Павел внезапно снял несколько миллионов со счёта, чтобы, по мнению друзей, потратить их на Мирославу. Стоит сказать, что эти деньги были отложены на ипотеку, которую актёр сейчас выплачивает. Хоть Павел и востребован, съёмки "Мажора" перенесли, а новых проектов не предвидится из-за пандемии. Поэтому ему не стоит так разбрасываться деньгами.

Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich

Карпович даром времени не теряет. На Мирославу тратятся миллионы, а ей всё мало! Паша уже отдал ей новенький джип Range Rover, который дарил Агате, а потом забрал после ссоры. Соседи Прилучных видели, что на этой машине уже катается Мирослава

Друг Прилучного

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