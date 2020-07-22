Настя Каменских сделала это утро одним из самых лучших, выложив солнечное фото в бикини

33-летняя популярная артистка решила ударной волной пройтись по поклонникам в "Инстаграме", публикуя откровенные фото одно за другим. Только она попозировала перед камерой в белье, затем насладилась солнцем в гамаке, одев лишь купальник. А теперь Настя Каменских решила, что жарким летним утром нужно обязательно поплавать в бассейне. Снимком своего досуга украинская певица поделилась в "Инстаграме".

Фото © Instagram / kamenskux

Фотограф застал Настю, когда она, вволю поплескавшись, уже поднималась из бассейна. Её мокрые волосы были зачёсаны назад, а с лица не сходила кокетливая усмешка. Для снимка девушка выбрала яркий купальник без бретелей, топ которого украшали кокетливые кактусы. Даже тут проявилась любовь певицы к Мексике и всему латинскому. Фанаты не смогли пройти мимо такого жаркого фото, выразив свой восторг в комментариях.

Фото © Instagram / kamenskux

Настоящая русалка👍 l.lyubov

Гуд морнинг 😍 05_l2_l993

Вы шикарно выглядите, любуюсь вами, фигура бомбическая nataliaa_curly

Фото © Instagram / kamenskux