Настя Каменских сделала это утро одним из самых лучших, выложив солнечное фото в бикини

33-летняя популярная артистка решила ударной волной пройтись по поклонникам в "Инстаграме", публикуя откровенные фото одно за другим. Только она попозировала перед камерой в белье, затем насладилась солнцем в гамаке, одев лишь купальник. А теперь Настя Каменских решила, что жарким летним утром нужно обязательно поплавать в бассейне. Снимком своего досуга украинская певица поделилась в "Инстаграме".
Фотограф застал Настю, когда она, вволю поплескавшись, уже поднималась из бассейна. Её мокрые волосы были зачёсаны назад, а с лица не сходила кокетливая усмешка. Для снимка девушка выбрала яркий купальник без бретелей, топ которого украшали кокетливые кактусы. Даже тут проявилась любовь певицы к Мексике и всему латинскому. Фанаты не смогли пройти мимо такого жаркого фото, выразив свой восторг в комментариях.
Настоящая русалка👍
l.lyubov
Гуд морнинг 😍
05_l2_l993
Вы шикарно выглядите, любуюсь вами, фигура бомбическая
Настя Каменских не только занимается музыкой и своей певческой карьерой, но и активно пропагандирует здоровый образ жизни. Девушка сама долгое время страдала от лишнего веса, но затем взяла себя в руки и похудела. Теперь она всячески пытается помочь таким же поклонникам, поэтому выкладывает длинные видео с тренировками на разные группы мышц, стараясь мотивировать своих 5,1 млн подписчиков в "Инстаграме".