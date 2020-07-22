Под Житомиром провели тендер по закупке двух пакетов BMW

В Житомирской области во Дворце культуры прошёл тендер на закупку двух пакетов BMW. Об этом сообщает "Страна.ua".
Отмечается, что каждый пакет должен был стоить 4 гривны (около 10 рублей) без НДС. Поставить их победитель тендера должен до 31 декабря 2020 года. Победителем торгов стал их единственный участник — предприниматель Ирина Гаврилюк, которая ранее выиграла ещё несколько тендеров на поставку туалетной бумаги, а также маркера и карандашей.
Напомним, ранее Лайф рассказывал про девушку американского миллиардера, основателя компании ЅраcеХ Илона Маска, которая выставила на аукцион необычный лот — часть своей души. Стартовая цена лота составляет 10 миллионов долларов. Помимо того, с молотка также уйдут её работы за последнее десятилетие.