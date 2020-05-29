Бутылку коньяка 1762 года продали на аукционе за 10 миллионов рублей

#AuctionUpdate A bottle of Gautier Cognac 1762 - one of the world’s oldest surviving cognacs and the oldest vintage Cognac ever to be sold at auction - sells for £118,580. pic.twitter.com/9bbEc42qu3 — Sotheby's (@Sothebys) May 28, 2020

На торгах аукционного дома Sotheby's за десять миллионов рублей была продана бутылка коньяка Готье (Gautier) — одного из старейших винодельческих домов Франции, которая была выпущена ещё до Великой французской революции. Об этом сообщила пресс-служба организации.

— Бутылка Gautier 1762 года разлива, одного из старейших в мире сохранившихся коньяков и старейшего винтажного коньяка, когда-либо выставленного на аукцион, была продана за 118 580 фунтов стерлингов (более 10 миллионов рублей. — Прим. Лайфа), — говорится в сообщении.

По предварительным оценкам экспертов, стоимость лота составляла от 80 до 160 тысяч фунтов стерлингов. Отмечается, что, хотя коньяк был произведён в XVIII веке, разлит по бутылкам он был только в 1840-х годах.