НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Бутылку коньяка 1762 года продали на аукционе за 10 миллионов рублей

Любопытно, но по бутылкам напиток был разлит лишь почти через 80 лет.

62

На торгах аукционного дома Sotheby's за десять миллионов рублей была продана бутылка коньяка Готье (Gautier) — одного из старейших винодельческих домов Франции, которая была выпущена ещё до Великой французской революции. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Бутылка Gautier 1762 года разлива, одного из старейших в мире сохранившихся коньяков и старейшего винтажного коньяка, когда-либо выставленного на аукцион, была продана за 118 580 фунтов стерлингов (более 10 миллионов рублей. — Прим. Лайфа), — говорится в сообщении.

По предварительным оценкам экспертов, стоимость лота составляла от 80 до 160 тысяч фунтов стерлингов. Отмечается, что, хотя коньяк был произведён в XVIII веке, разлит по бутылкам он был только в 1840-х годах.

Ранее Лайф сообщал, что дорожный сундук и салфетку Марии-Антуанетты продали на аукционе почти за 60 тысяч фунтов стерлингов.

Выбор редакции

Loading...