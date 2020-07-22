"Спартак" спасся от ужасного антирекорда благодаря победе над "Рубином" Слуцкого

Московский "Спартак" в последнем туре чемпионата России сражался не только с казанским "Рубином", но и с нависшим антирекордом. В случае поражения от команды Слуцкого и победы "Урала" над "Локомотивом" красно-белые могли опуститься на 11-е место в турнирной таблице — так низко спартаковцы ещё никогда не падали.

Однако всё обошлось: и "Урал" проиграл свой матч, и сам "Спартак" одержал победу благодаря двум голам с пенальти. В итоге красно-белые финишировали на седьмом месте — всего в двух очках от потенциально еврокубкового места. Это худший результат команды с 2008 года, но всё могло быть куда трагичнее.