Названа дата предварительного слушания по делу Михаила Ефремова

— По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00, — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, авария в центре Москвы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который въехал внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.