В рекламе Трампа проиллюстрировали "хаос и насилие" фотографией с Майдана

В рекламе в поддержку президента США Дональда Трампа в соцсетях в качестве иллюстрации "хаоса и насилия" использовали фото с Майдана в Киеве в 2014 году. Об этом сообщает "Би-би-си Украина".

Отмечается, что публикация была размещена на странице Evangeliсals for Trump ("Евангелисты за Трампа"), а оплачена организацией главы Штатов — Donald J. Trump for President, INC. При этом уже сейчас запись удалена.