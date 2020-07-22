Лучшим бомбардиром РПЛ этого сезона стал форвард "Зенита", но это не Дзюба

У ростовчан отличился Бахтиёр Зайнутдинов, а у петербуржцев забили Эмилиано Ригони и Сердар Азмун. Этот 17-й гол иранского нападающего сделал его лучшим бомбардиром сезона. Интересно, что у Артёма Дзюбы точно такое количество голов, но Азмун обошёл своего друга по дополнительным показателям.





