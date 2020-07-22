Путин оценил значимость собора Святой Софии в Стамбуле

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе встречи обсудили ситуацию со Святой Софией, подчеркнув, что собор уникален и обладает важным духовным значением, сообщает РИА "Новости".

— Обстоятельно обсуждена ситуация в связи с изменением статуса храма Святой Софии в Стамбуле. Было подчёркнуто исключительное культурное, историческое и духовное значение этого уникального объекта всемирного наследия, — пишет информагентство со ссылкой на пресс-службу Кремля.